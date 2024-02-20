Общество 20 февраля 2024, 19:18 Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки Глава ДНР Пушилин: восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки РИА «Новости»

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Восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки и разминирования. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, чьи слова привело РИА «Новости».

Он выразил надежду, что ситуация в городе не будет складываться так же, как в Артемовске, где противник сделал все возможное, чтобы даже не началась работа по разбору завалов.

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«Восстановление Авдеевки возможным станет только после проведения необходимой зачистки — дозачистки, после разминирования и после начала работы профильных служб», — подчеркнул Пушилин.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Город взяла под контроль группировка войск «Центр». Освобождение населенного пункта отодвинуло на безопасное от Донецка расстояние линию фронта.

Российские следователи и правоохранители проводят работу с жителями Авдеевки и собирают данные о преступлениях украинского руководства в регионе, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он добавил, что саперы уже приступили к разминированию Авдеевки.