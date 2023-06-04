Спецоперация 04 июня 2023, 12:34 Аэродром в Кропивницком попал под ракетный удар Спикер ВВС Украины Игнат: ракеты ударили в оперативный аэродром возле Кропивницкого

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Спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил украинским СМИ, что российские ракеты в ночь на 4 июня ударили в оперативный аэродром возле Кропивницкого в Кировоградской области. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«Было выпущено крылатых шесть ракет, но могло быть и больше. И пять ударных дронов», — рассказывал Игнат в эфире.

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Две ракеты попали в оперативный аэродром. По словам Игната, также была повреждена инфраструктура в Сумской области.

Взрывы ночью прогремели в нескольких регионах Украины. На территории страны объявили воздушную тревогу.

Ранее бойцы ВС РФ ликвидировали пункт дислокации украинских военных около Гуляйполя огнеметной системой «Солнцепек». Было поражено несколько средств противовоздушной обороны Украины.

Пока на территории страны идет конфликт, Украину не собираются приглашать в Североатлантический альянс.