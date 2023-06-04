Спецоперация 04 июня 2023, 06:05 «Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации боевиков ВСУ около Гуляйполя ВС РФ с помощью ТОС «Солнцепек» уничтожили около Гуляйполя пункт дислокации ВСУ РИА «Новости»

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Бойцы ВС РФ ликвидировали пункт дислокации украинских националистов около Гуляйполя. Об этом РИА «Новости» заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

«Экипажами огнеметных систем „Солнцепек“ уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя», — сказал офицер.

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По словам военнослужащего, боеприпасы «Солнцепека» совершают у цели объемный взрыв, который накрывает ее могучей ударной волной и тепловым полем. Это происходит благодаря выбросу аэрозоля перед тем, как снаряд детонирует. От подобных систем боевикам ВСУ невозможно укрыться. Известно, что военные Украины хотят заполучить такие же вооружения из-за их впечатляющих результатов.

Чехов сообщил об уничтожении артиллерийской установки в Екатериновке, боевой бронемашины и автомобиля недалеко от села Сухие Ялы. Цели поражены барражирующими боеприпасами «Ланцет».

«На южнодонецком направлении артиллерийскими подразделениями группировки „Восток“ уничтожен склад боеприпасов и живая сила в районе Шевченко», — сказал военный.

Российская армия ликвидировала опорный пункт противника рядом с Времевкой, пункт временной дислокации боевиков ВСУ в районе Великой Новоселки и Полтавки и минометный расчет неподалеку от Новомихайловки.

Ранее в Минобороны РФ заявили о поражении средств ПВО Украины, которые прикрывали важные критические объекты военной инфраструктуры страны. Все назначенные цели были достигнуты.