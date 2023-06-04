Спецоперация 04 июня 2023, 04:29 Взрывы прогремели в ряде регионов Украины — СМИ ТСН: взрывы прогремели в Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в ряде регионов Украины, об этом сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. Первые взрывы раздались в Кировоградской области.

Также телеканал сообщил, что звуки разрывов снарядов слышали в Сумской и Днепропетровской областях.

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Ранее украинские издания сообщали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В Днепропетровске вечером 3 июня прогремело несколько громких взрывов, сообщил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Российские войска наносят удары ракетами по объектам бойцов украинской армии из установок «Искандер-М». Украинское издание «Страна.ua» также заявило о взрывах в городе.

Согласно данным онлайн-сервиса оповещения населения, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. СМИ сообщили, что в Полтавской и Сумской областях ожидается налет дронов-камикадзе.