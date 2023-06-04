Мир 04 июня 2023, 10:19 Эстония назвала главную причину, по которой Украина не может вступить в НАТО Премьер Эстонии Каллас заявила, что Украина не может вступить в НАТО во время конфликта РИА «Новости»

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Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока на ее территории идет конфликт. Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас на форуме по безопасности в Сингапуре. Об этом написал ТАСС.

«Все понимают, что этого не может произойти», — подчеркнула она.

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Каллас добавила, что конечно, ее страна поддерживает путь Украины к членству в военно-политическом блоке, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду.

Украину не сбираются приглашать вступить в НАТО и на июльском саммите в Вильнюсе, говорил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он также сказала, что альянсу и Европейскому союзу вообще не стоило давать обещаний.

Ранее главы 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре. На собрании обсуждали украинский кризис и транснациональную преступность.