Спецоперация 04 июня 2023, 02:26 Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины Минцифры Украины: воздушную тревогу объявили в большинстве регионов страны РИА «Новости»

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Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины. Это следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.

Сирены гудят в Киеве и Киевской области, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Одесской Черкасской, Кировоградской Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и ряде других регионов. Лишь четыре области пока не окрашены на карте онлайн-тревог красным цветом.

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«Единственный официальный источник информации — это ВС ВСУ. И сейчас именно эти ребята подали сигнал воздушной тревоги, а это означает высокий уровень угрозы!» — сказано в сообщении.

Отмечается также, что в Полтавской и Сумской области ожидается налет дронов-камикадзе.

Жителей Украины просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не выходить из укрытий.