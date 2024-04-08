Транспорт 08 апреля 2024, 10:09 Путин распорядился профинансировать ВСМ Москва — Санкт-Петербург Путин поручил выделить из ФНБ более 300 млрд рублей на ВСМ Москва — Петербург РИА «Новости»

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На строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом в 2025 году выделят не менее 300 миллиардов рублей. Президент России Владимир Путин поручил правительству использовать на эти цели средства Фонда национального благосостояния. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства утвердил пакет поручений по итогам совещания 15 февраля 2024 года. Правительству при участии РЖД, Сбербанка и органов власти регионов предстоит обеспечить реализацию проекта. В период с 2024 по 2028 год из федерального бюджета предоставят грант в размере 28,5 миллиарда рублей на выкуп земли под строительство транспортной инфраструктуры и субсидию для балансировки операционной модели на сумму не более 299,4 миллиарда.

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«[Обеспечить] выделение в 2025 году из ФНБ средств для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации этого проекта, в размере не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет», — распорядился президент.

Схему ВСМ Москва — Санкт-Петербург согласовали в феврале, проект планировки будущего вокзала в столице утвердили осенью прошлого года. В маршрут включили 14 станций, в том числе Тверь и Великий Новгород. После запуска магистрали начнется строительство путей в Казань, Ростов-на-Дону, Минск, на Урал и побережье Черного моря.