Транспорт 29 февраля 2024, 15:17 ВСМ Москва — Петербург пройдет через Тверь и Новгород Путин: первый маршрут ВСМ Москва — Петербург запустят через Тверь и Новгород РИА «Новости»

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Тверь и Великий Новгород станут точками маршрута высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

«Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород», — сказал глава государства, затронув тему проектов ВСМ в стране.

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Путин уточнил, что затем специалисты приступят к строительству магистралей в Казань, на Урал, в Ростов-на-Дону и на побережье Черного моря. ВСМ протянут на территорию Белоруссии — в Минск — и по другим востребованным направлениям.

В России, добавил президент, продолжат модернизировать и центральный транспортный узел. Основой для соединения современными скоростными маршрутами столичного региона с Тверской, Владимирской, Калужской, Ярославской и другими областями станут Московские центральные диаметры.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что экономике России нужно больше проектов, подобных строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург.