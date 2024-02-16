Власть 16 февраля 2024, 02:13 Путин согласовал схему скоростной железной дороги Москва — Петербург Песков: схема ВСМ Москва — Петербург согласована на совещании у Путина РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин согласовал схему высокоскоростной железной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«ВСМ будет. Основная схема согласована. Детали будущего документа будут оперативно доработаны», — сообщил Песков ТАСС.

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В октябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки будущего вокзала высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Он будет находиться недалеко от станции «Рижская» Московского метрополитена.

В декабре Владимир Путин анонсировал строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей до Луганска и Донецка. По словам президента, в ближайшее десятилетие в России будут активно строиться скоростные железные дороги.

В феврале Путин сообщил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко поддержал идею строительства ВСМ от Москвы до Минска.