Транспорт 16 февраля 2024, 03:55 Высокоскоростную магистраль захотели протянуть до Сочи и Екатеринбурга Путин: ВСМ Москва — Петербург можно будет протянуть до Сочи и Екатеринбурга РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития отечественного транспорта, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург можно протянуть до Сочи и Екатеринбурга. Его слова привели на сайте Кремля.

«Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом — это только начало. В перспективе — организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии — Минска», — заявил он.

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Глава государства добавил, что необходимо детально согласовать проект ВСМ с регионами, через которые пройдет магистраль. По его словам, готовность реализовать такие проекты свидетельствует о возросшем технологическом потенциале нашей страны.

На том же совещании министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что высокоскоростные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ будут ходить каждые 10-15 минут.

Ранее Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко поддержал строительство ВСМ до Минска.