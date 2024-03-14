Транспорт 14 марта 2024, 18:48 Названы 14 станций прохождения ВСМ Москва — Петербург РЖД предоставили список остановок ВСМ Москва — Петербург РИА «Новости»

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Российские железные дороги показали города прохождения первой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Материалы компании изучило РИА «Новости».

По данным РЖД, ВСМ пройдет через 14 станций: Рижскую, Петровско-Разумовскую, Новая Тверь, Валдай, Горки, Великий Новгород и другие.

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Общая протяженность всей ВСМ составит 679 километров. Время в пути между конечными точками — два часа 15 минут.

Президент России Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железной дороги между Москвой и Петербургом. По проекту федерального бюджета на текущий год, строительные работы полностью закончат до конца 2027 года. Дорогу планируют запустить в 2028 году.