Важное 19 марта 2023, 07:16 Путин впервые с начала СВО посетил Мариуполь Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передал ТАСС.

Глава государства осмотрел в городе несколько объектов и встретился с местными жителями в микрорайоне Невский. У одной из семей он побывал в гостях.

Реклама

Президент прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем пересел в автомобиль. За рулем он проехал по нескольким районам муниципалитета. Автомобиль президента несколько раз останавливался. Путин осмотрел береговую линию Мариуполя и театр, побывал в памятных местах.

Реклама

Вице-премьер Марат Хуснуллин познакомил российского лидера с ходом восстановительных работ в Мариуполе. В городе возводят новые жилые микрорайоны, школы, больницы, объекты инфраструктуры.

В субботу, 18 марта, в День воссоединения Крыма и Севастополя глава государства посетил историко-археологический парк«Херсонес Таврический».