19 марта 2023, 07:16
Путин впервые с начала СВО посетил Мариуполь
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передал ТАСС.
Глава государства осмотрел в городе несколько объектов и встретился с местными жителями в микрорайоне Невский. У одной из семей он побывал в гостях.
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Президент прилетел в Мариуполь на вертолете, а затем пересел в автомобиль. За рулем он проехал по нескольким районам муниципалитета. Автомобиль президента несколько раз останавливался. Путин осмотрел береговую линию Мариуполя и театр, побывал в памятных местах.
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Вице-премьер Марат Хуснуллин познакомил российского лидера с ходом восстановительных работ в Мариуполе. В городе возводят новые жилые микрорайоны, школы, больницы, объекты инфраструктуры.
В субботу, 18 марта, в День воссоединения Крыма и Севастополя глава государства посетил историко-археологический парк«Херсонес Таврический».
Владимир Путин
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