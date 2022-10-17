Первые после теракта автобусы пустили по Крымскому мосту | 360°

Все новости

Важное

17 октября 2022, 17:14

Новые взрывы прозвучали в Одессе

Подмосковье

17 октября 2022, 17:05

Шезлонги и теннисные столы появились в сквере у Дворца спорта в Жуковском

Реклама

Спецоперация

17 октября 2022, 17:01

Россиянам объяснили, как оформить отсрочку от мобилизации при смене работы

Подмосковье

17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:41

На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Транспорт

17 октября 2022, 08:44

Первые после теракта автобусы пустили по Крымскому мосту

Минтранс России: возобновилось движение автобусов по Крымскому мосту

Читать 360tv в

Движение автобусов по Крымскому мосту возобновили утром 17 октября. Они ходят в обе стороны, рассказали ТАСС в Минтрансе России.

«[Автобусы] начали следовать в оба направления сегодня утром», — сообщили в министерстве.

Реклама

Этот вид транспорта переправляли через Керченский пролив по паромной переправе, которую запустили ночью 9 октября. За это время переправа выполнила 105 круговых рейсов, перевезла почти 12,9 тысячи пассажиров и около четырех тысяч автомобилей, большинство из них — большегрузные и среднетоннажные грузовики.

Реклама

Теперь по Крымскому мосту ходят легковые автомобили, электрички, поезда дальнего следования и автобусы.

Взрыв произошел 8 октября. Погибли водитель грузовика, в котором находилось взрывное устройство, и люди в легковом автомобиле рядом с ним. Частично обрушились два автомобильных пролета, загорелись семь топливных цистерн. На судоходство в Керченском проливе взрыв не повлиял. Всего за неделю рабочие усилили левую часть моста, к восстановлению привлекли плавучие краны.

Следком России возбудил уголовное дело о теракте и установил 12 подозреваемых. В их числе Роман Соломко.

Крымский мост

Минтранс РФ

Автобусы

Взрыв на Крымском мосту

2

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама