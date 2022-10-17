Первые после теракта автобусы пустили по Крымскому мосту | 360°

Транспорт 17 октября 2022, 08:44 Поделиться Telegram

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Viber Первые после теракта автобусы пустили по Крымскому мосту Минтранс России: возобновилось движение автобусов по Крымскому мосту

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Движение автобусов по Крымскому мосту возобновили утром 17 октября. Они ходят в обе стороны, рассказали ТАСС в Минтрансе России.

«[Автобусы] начали следовать в оба направления сегодня утром», — сообщили в министерстве.

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Этот вид транспорта переправляли через Керченский пролив по паромной переправе, которую запустили ночью 9 октября. За это время переправа выполнила 105 круговых рейсов, перевезла почти 12,9 тысячи пассажиров и около четырех тысяч автомобилей, большинство из них — большегрузные и среднетоннажные грузовики.

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Теперь по Крымскому мосту ходят легковые автомобили, электрички, поезда дальнего следования и автобусы.

Взрыв произошел 8 октября. Погибли водитель грузовика, в котором находилось взрывное устройство, и люди в легковом автомобиле рядом с ним. Частично обрушились два автомобильных пролета, загорелись семь топливных цистерн. На судоходство в Керченском проливе взрыв не повлиял. Всего за неделю рабочие усилили левую часть моста, к восстановлению привлекли плавучие краны.

Следком России возбудил уголовное дело о теракте и установил 12 подозреваемых. В их числе Роман Соломко.

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