Теракт на Крымском мосту не повлиял на судоходство в Керченском проливе — Росморречфлот | 360°

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Теракт на Крымском мосту не повлиял на судоходство в Керченском проливе — Росморречфлот

Замруководителя Росморречфлота Анисимов: взрыв на Крымском мосту не повлиял на судоходство

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Теракт на Крымском мосту не повлиял на объемы судоходства в Керченском проливе, суда не прекращали курсировать. Об этом в комментарии ТАСС сообщил замруководителя Росморречфлота Константин Анисимов

«С точки зрения судоходства ничего не изменилось, все работает в том же объеме», — сказал Анисимов.

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По его словам, работа паромной переправы не помешала судоходству в проливе.

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«Керченская паромная переправа между Крымом и материком будет работать и после восстановления Крымского моста», — уточнил Анисимов.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. После подрыва грузовика вспыхнули семь цистерн с топливом, в результате частично обрушились два автомобильных пролета.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Установлено, что организатором атаки был руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. В рамках дела установлены личности 12 причастных к теракту, восемь из них задержали.

Крымский мост

Взрыв на Крымском мосту

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