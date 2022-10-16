Стали известны подробности задержания фигуранта по делу о взрыве на Крымском мосту | 360°

Все новости

Мир

16 октября 2022, 21:30

Байдену указали на ограниченность маневров в отношении с Саудовской Аравией

Мир

16 октября 2022, 21:26

Состояние украинской экономики сравнили с клинической смертью

Реклама

Мир

16 октября 2022, 20:37

Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране

Спецоперация

16 октября 2022, 20:19

Количество погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до трех человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:11

После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек

Происшествия

16 октября 2022, 20:03

Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли

Общество

16 октября 2022, 19:56

Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией

Спорт

16 октября 2022, 19:42

Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании

Важное

16 октября 2022, 19:40

ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Происшествия

16 октября 2022, 16:47

Стали известны подробности задержания фигуранта по делу о взрыве на Крымском мосту

РИА «Новости»: сын фигуранта дела о взрыве Крымского моста подтвердил визит отца в Грузию

Читать 360tv в

Правоохранительные органы задержали Романа Соломко, проходящего подозреваемым по делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом РИА «Новости» сообщил его сын Максим.

Мужчина подтвердил, что его отец действительно ездил в Грузию по работе, где оплатил таможню, нанял брокера и уехал обратно.

«Мы себе все документы официальные от фирм оставили. Все везли на свою фирму официально, нас подставили», — заявил Максим.

Реклама

Прораб Сергей, руководящий ремонтными работами в коттедже задержанного, признался, что в последний раз видел Романа еще 10 октября.

Реклама

«Все что я знаю, так про то, что Роман катался в Крым, они возили зерно, семечки, сухарики, пиво», — заявил прораб.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Проезжающий по автомобильной дороге большегруз взорвался, после чего загорелись железнодорожные топливные цистерны проезжающего рядом поезда.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, установив личности 12 человек, причастных к происшествию.

Взрыв на Крымском мосту

2

0

0

0

2

0

Реклама

Реклама