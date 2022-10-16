Стали известны подробности задержания фигуранта по делу о взрыве на Крымском мосту | 360°

Происшествия 16 октября 2022, 16:47 Поделиться Telegram

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Viber Стали известны подробности задержания фигуранта по делу о взрыве на Крымском мосту РИА «Новости»: сын фигуранта дела о взрыве Крымского моста подтвердил визит отца в Грузию РИА Новости

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Правоохранительные органы задержали Романа Соломко, проходящего подозреваемым по делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом РИА «Новости» сообщил его сын Максим.

Мужчина подтвердил, что его отец действительно ездил в Грузию по работе, где оплатил таможню, нанял брокера и уехал обратно.

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Прораб Сергей, руководящий ремонтными работами в коттедже задержанного, признался, что в последний раз видел Романа еще 10 октября.

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«Все что я знаю, так про то, что Роман катался в Крым, они возили зерно, семечки, сухарики, пиво», — заявил прораб.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Проезжающий по автомобильной дороге большегруз взорвался, после чего загорелись железнодорожные топливные цистерны проезжающего рядом поезда.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, установив личности 12 человек, причастных к происшествию.

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