Работы по усилению левой части Крымского моста завершили | 360°

Власть 15 октября 2022, 16:45 Поделиться Telegram

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Viber Работы по усилению левой части Крымского моста завершили Вице-премьер Хуснуллин объявил офинале работ по усилению левой части Крымского моста РИА Новости

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Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил об окончании работ по укреплению левой части Крымского моста. Об этом сообщил ТАСС.

Он подчеркнул, что это произошло «спустя всего неделю после ЧП». После этого мост уже успели испытать.

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«Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы», — заключил Хуснуллин.

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Он добавил, что проезд по мосту для грузовиков откроется 15 октября. Опоры и новая переправа также уже готовы, их скоро доставят, добавил вице-премьер.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Причиной оказался грузовик, после чего загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. В итоге два автомобильных пролета частично обрушились. Движение на мосту временно приостановили. Для водителей открыли пункты обогрева с водой и туалетами.

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