Плавучий кран подошел к Крымскому мосту для ремонта | 360°

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Плавучий кран подошел к Крымскому мосту для ремонта

Вице премьер Хуснуллин: первый плавучий кран подошел для ремонта Крымского моста

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Первый плавучий кран уже подошел к Крымскому мосту для начала работ по восстановлению, второй прибудет в течение среды. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, прибытие техники ожидалось еще вчера, однако работы осложнило объявленное штормовое предупреждение.

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«Один из плавучих кранов уже подошел к мосту, в течение дня ожидаем в течение дня», — написал вице-премьер.

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Хуснуллин отметил, что на восстановительных работах заняты 30 единиц техники и 250 человек.

Происшествие на Крымском мосту произошло в прошлую субботу, взорвался большегруз и загорелся проезжающий мимо топливный состав.

Следственный комитет назвал происшествие террористическим актом. Ведомство сообщило, что специалисты провели десятки обысков в ряде регионов России, установив 12 лиц, причастных к совершению теракта, писал RT.

Телеканал «360» развенчал появившийся в социальных сетях фейк о якобы полностью разрушенном полотне моста. На самом деле железнодорожная ветка пострадала  лишь частичной, ее восстановили в день взрыва.

Крымский мост

Взрыв на Крымском мосту

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