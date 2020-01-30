Пассажиры самолета S7 не подозревали об угрозе взрыва. Им ничего не говорили

«Прошла посадка хорошо, экипаж сработал хорошо. Нам информации не давали, что там какая-то неадекватная женщина. Паники никакой не было. Мы просто думали, что по техническим причинам мы ждем урегулирования каких-то моментов. Все нормально было. Единственное, в начале полета, может, какая-то ситуация была. Но до нас, до хвоста самолета, вообще информации не пришло, пока мы не прочитали в СМИ», — рассказала пассажирка.

По ее словам, они благополучно покинули самолет и теперь ждут досмотр.

«После этой ситуации просто каждого тщательно проверяют», — добавила женщина.

Экстренную посадку совершил самолет S7, выполнявший рейс из Симферополя в Москву. Как узнали СМИ, экстренные меры потребовались после того, как одна из пассажирок объявила о наличии взрывного устройства. Сейчас она задержана.

Родственники женщины рассказали, что у нее двое детей и она могла поскандалить. По их словам, в последнее время она плохо себя чувствовала. По информации «Интерфакса», женщину задержали, остальных пассажиров отправили на дополнительный контроль безопасности.