«Поскандалила, просто ляпнула». Дебоширка из S7 могла угрожать взрывом из-за бутылки воды

«У нее двое детей, она сама их воспитывает. Она в Москву сегодня выезжала работать на охранном предприятии. Может, кто-то вывел ее. У нее ничего такого нет. Нет никакого оружия. Поскандалила, форма защиты, просто ляпнула», — сказал ее брат Антон.

По его словам, женщина работает в Москве по месяцу, а потом возвращается домой. В последнее время у нее были проблемы со здоровьем. Брат предположил, что конфликт мог начаться из-за того, что у нее не было воды.

«Может, плохо ей стало, у нее щитовидка, давление», — добавил Антон.

Кроме того, он сказал, что его сестра не могла быть пьяной, она вообще не употребляет алкоголь и не курит. Ни брат, ни ее дочь, с которой также удалось связаться «360», не знают о том, где она сейчас находится.

Лайнер авиакомпании S7, летевший из Симферополя, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Как сообщали СМИ, посадку проводили в экстренном режиме из-за того, что одна из пассажирок угрожала взорвать самолет. По информации ТАСС, женщину задержали, при ней не нашли взрывных устройств.