    30 января 2020, 16:38

    «Поскандалила, просто ляпнула». Дебоширка из S7 могла угрожать взрывом из-за бутылки воды

    Екатерина Земская, Юлия Булыгина

    Женщина, которую задержали из-за угроз взорвать самолет, ехала в Москву на смену, она работает на охранном предприятии. Об этом «360» сообщили ее родственники, заверив, что она не могла всерьез угрожать устроить взрыв.

    «У нее двое детей, она сама их воспитывает. Она в Москву сегодня выезжала работать на охранном предприятии. Может, кто-то вывел ее. У нее ничего такого нет. Нет никакого оружия. Поскандалила, форма защиты, просто ляпнула», — сказал ее брат Антон.

    По его словам, женщина работает в Москве по месяцу, а потом возвращается домой. В последнее время у нее были проблемы со здоровьем. Брат предположил, что конфликт мог начаться из-за того, что у нее не было воды.

    «Может, плохо ей стало, у нее щитовидка, давление», — добавил Антон.

    Кроме того, он сказал, что его сестра не могла быть пьяной, она вообще не употребляет алкоголь и не курит. Ни брат, ни ее дочь, с которой также удалось связаться «360», не знают о том, где она сейчас находится.

    Лайнер авиакомпании S7, летевший из Симферополя, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Как сообщали СМИ, посадку проводили в экстренном режиме из-за того, что одна из пассажирок угрожала взорвать самолет. По информации ТАСС, женщину задержали, при ней не нашли взрывных устройств.