В московском аэропорту Домодедово экстренно сел борт с пассажиркой, грозившей взорвать самолет. Ее задержали. Знакомая рассказала, что у женщины часто менялось настроение, а еще она была больше похожа на ребенка.

«Она приходила к нам на тренировки. Правда, особо долго мы не общались, она пару раз приходила ко мне на тренировки, хотела похудеть. Все время исчезала, никогда не могла ничего довести до конца, ничего. Она не проявляла какой-то дисциплинированности, то есть у нее были какие-то попытки начать заниматься, но они ничем не закончились и никуда не привели ее», — рассказала «360» руководитель студии фитнеса Марьяна Селиверстова.

По ее словам, девушка, которая угрожала сегодня взорвать самолет, была психически неустойчива. По поведению больше была похожа на ребенка, а не на взрослую.

«Так она в принципе психологически неустойчива — ну это понятно. Она внезапно могла расплакаться, как будто там у нее внутри ребенок, все время было впечатление, что с ней как с ребенком общаешься. Даже на попытки ее как-то замотивировать у нее постоянно находилась куча каких-то причин, вечно у нее проблемы какие-то были. То есть психологически она ребенок однозначно», — подтвердила Селиверстова.

Как рассказали в авиакомпании S7, которой принадлежит экстренно севший в Москве лайнер, при выполнении рейса S7 2008 Симферополь — Москва одна из пассажирок встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово.

«Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта», — добавили у авиаперевозчика.