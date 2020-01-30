«Пожарные, скорая у терминала». Очевидцы сняли на видео эвакуацию из самолета S7

Сегодня в Домодедово экстренно сел самолет. Его угрожали взорвать. «360» показывает, как людей эвакуировали прямо на заснеженную взлетную полосу.

В распоряжении «360» оказались эксклюзивные кадры от пассажиров того самого самолета. На них видно, что людей начали постепенно выпускать на улицу. Возле терминала видна и спецтехника — машины пожарной и скорой помощи с включенными сигналами.

Пассажирский лайнер компании S7 экстренно приземлился в аэропорту Домодедово около часа назад. Пилоты сообщили, что одна из пассажирок угрожала себя взорвать. «360» удалось пообщаться с девушкой, которая летела тем же рейсом, — она сидела в хвосте самолета. Очевидица сказала, что не слышала никаких угроз.

«Женщина никакая не кричала, все было спокойно. В центре салона никого не было, мы не в курсе. Если только шепотом что-то кому сказала (что могла взорвать самолет — прим. „360“). Самолет приземлился вовремя. После сказали не волноваться — нужно время. Причину не сообщали», — рассказала она «360».

Аэропорт Домодедово продолжил работать в штатном режиме. Людей из здания не эвакуировали, остальные самолеты вылетают и прибывают по расписанию. Одна из пассажирок, которая сейчас ждет свой борт, рассказала «360», что в здании аэропорта все спокойно.

«Единственное, что происходит — это ремонт, вот там люди что-то делают. А так — все спокойно», — пояснила она.

Алексей — пассажир другого самолета, который должен скоро вылететь из Домодедово, также не заметил никакой паники в здании аэропорта.

«В аэропорту не было паники никакой, задержка небольшая, но она связана исключительно с техническими проблемами из-за метели. Сейчас мы должны пойти на взлетную. Те самолеты, которые должны были улететь, они улетают», — рассказал он «360».

Он уточнил, что возле одного из терминалов прямо сейчас стоят машины скорой помощи и пожарных.

«Там были пожарные, была скорая, я видел их у терминала. Сейчас видно какое-то движение возле терминала, много машин стоит — с включенными фарами, с мигалками», — пояснил Алексей.

Однако что именно происходит там, он рассказать не смог — его самолет находится слишком далеко.