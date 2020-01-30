Самолет из Симферополя приземлился в Домодедово из-за угрозы взрыва

В московском аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер, принадлежащий авиакомпании S7. Борт летел из Симферополя в Москву. Пилоты сообщили, что одна из пассажирок пригрозила взорвать себя и весь самолет.

По неподтвержденным пока официально сведениям, на борту Airbus A-321 находились 119 пассажиров. Причиной экстренной посадки стало неадекватное поведение одной из пассажирок. Она вдруг принялась кричать, что у нее в сумке спрятано взрывное устройство и она готова привести его в действие

«В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия», — рассказали «360» в пресс-службе воздушной гавани.

Посадка самолета прошла штатно. Лайнер отбуксировали со взлетно-посадочной полосы на стоянку. На борт уже поднялись правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

«При выполнении рейса S7 2008 Симферополь — Москва одна из пассажиров встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта», — подтвердили в пресс-службе авиакомпании S7.