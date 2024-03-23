Транспорт 23 марта 2024, 01:01 Пассажиры РЖД смогут вернуть билеты без потерь до 26 марта РЖД рассказали о порядке возврата билетов после теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Пассажиры «Российских железных дорог», желающие отказаться от поездки, смогут до 26 марта оформить возврат билетов, в том числе невозвратных, без дополнительных сборов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«До 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов — на сайте, в мобильном приложении „РЖД Пассажирам“ и в кассах дальнего следования», — отметили в сообщении.

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Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу по зрителям, которые собрались на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. Сразу после этого в здании начался сильный пожар. В ходе теракта погибли 40 человек, еще около 100 пострадали. «360» собрал главное, что известно к этому часу.

Согласно последней информации, среди пострадавших в ходе стрельбы есть дети. Данные об их состоянии регулярно уточняют. На месте теракта в Crocus City Hall продолжают работать десятки врачей. Росгвардия осмотрела все парковки у Crocus City Hall. Специалисты не нашли там взрывчатых веществ.

В субботу, 23 марта, все желающие смогут сдать кровь для пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall.

Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются.