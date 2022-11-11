Транспорт 11 ноября 2022, 18:17 Нового собственника завода Mercedes утвердят до конца года Глава Минпромторга Мантуров: решение о судьбе завода Mercedes примут до конца года РИА «Новости»

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Окончательное решение об утверждении нового собственника завода Mercedes в Есипове может быть принято до конца 2022 года. Об этом заявил вице-премьер, глава российского Минпромторга Денис Мантуров, сообщил ТАСС.

На данный момент финального решения о судьбе завода нет.

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«Но есть разные идеи, в том числе у Московской области, предприятий, кто заинтересован в данной площадке. Надеюсь, выйдем на окончательное решение до конца года», — подчеркнул Мантуров.

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Автомобильный холдинг Mercedes-Benz заявил о планах продать завод в Подмосковье в августе. В октябре стало известно, что дилер «Автодом» станет новым владельцем предприятия. Вслед за Mercedes автоконцерн Ford продал долю в совместном предприятии с «Соллерсом» и ушел с российского рынка.

В октябре компания по производству шин для сложных климатических условий Nokian Tyres также подписала соглашение с «Татнефтью» о продаже своего бизнеса в России. После этого вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр предрек массовое закрытие дилерских автоцентров в стране.