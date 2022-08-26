Автомобильный холдинг Mercedes-Benz планирует продать завод в Московской области, в переговорах участвует несколько дилеров. Главным претендентом на покупку является компания «Автодом», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в автопроме и на рынке недвижимости.

Уточняется, что Mercedes-Benz продает завод в Есипово Московской области. Площадка принадлежит «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».

Другой собеседник издания подтвердил, что завод уже выставили на продажу. Однако у Mercedes-Benz есть какие-то проблемы с документами. При этом не уточняется, о каких сложностях идет речь.

Не исключено, что это будет комплексная сделка, в которую включат права дистрибутора концерна на российском рынке. В настоящий момент Mercedes-Benz рассматривает разные варианты ведения бизнеса в РФ.

После начала спецоперации ВС РФ на Украине многие западные компании приостановили свою деятельность на российском рынке. Это касается не только автобрендов, но и ресторанов быстрого питания.