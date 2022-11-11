Общество 11 ноября 2022, 03:56 Массовое закрытие дилерских автоцентров предрекли в России Вице-президент НАС Хайцеэр: более 160 дилерских автоцентров закрыли в России в 2022 году РИА «Новости»

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В России с начала 2022 года перестали работать 160 дилеров по продаже автомобилей. Об этом вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, из-за санкций и усложнившегося механизма поставок новых автомобилей дилерские центры будут закрываться и дальше.

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«Правильнее сказать, что дилеры не просто закрылись, а перестали существовать. Потому что их деятельность без поставок новых автомобилей становится бессмысленной. Важно учитывать, что 160 — это не конечная цифра», — отметил Хайцеэр.

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Крупные дилерские холдинги пока держатся в России за счет одноразовых поступлений новых иномарок через параллельный импорт, но стоимость на такие модели очень высокая.

В качестве способа покрыть спрос на автомобили в России Хайцеэр назвал китайский рынок. Однако производители из КНР очень осторожно идут на торги с российской стороной из-за боязни санкций.

«Альтернатив китайским и отечественным машинам на российском рынке фактически нет. Дилеры будут продолжать развивать отношения с этим рынком. Но цена на китайские машины все еще остается высокой», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что дилер «Автодом» станет новым владельцем завода Mercedes-Benz, который расположен в Подмосковье. Компания Mercedes-Benz объявила о продаже своего завода в конце августа.