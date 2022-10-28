Производитель шин Nokian Tyres продаст свой российский бизнес «Татнефти» | 360°

Общество 28 октября 2022, 17:43 Производитель шин Nokian Tyres продаст свой российский бизнес «Татнефти» Компания Nokian Tyres подписала соглашение о продаже российского бизнеса «Татнефти» РИА "Новости"

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Компания по производству шин для сложных климатических условий Nokian Tyres подписала соглашение с «Татнефтью» о продаже своего российского бизнеса, сообщили в пресс-релизе на сайте финского предприятия.

«Компания Nokian Tyres plc подписала соглашение о продаже своих российских предприятий ПАО „Татнефть“», — отметили в сообщении.

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Компания планирует выручить примерно 400 миллионов евро. Окончательная сумма сделки будет зависеть от корректировки активов, оборотного капитала и изменения в обменном курсе рубля и евро.

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После продажи российских предприятий финская компания прекратит свою деятельность на территории страны. Все сотрудники перейдут под руководство нового владельца.

В компании подчеркнули, что выход из России серьезно повлияет на финансовую составляющую Nokian Tyres.

В конце октября об уходе с российского рынка сообщил автоконцерн Ford Motor. Компания продала свою долю в 49 процентов в совместном предприятии с российским «Соллерс», отметили в НСН.