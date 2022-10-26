Американская компания Ford ушла с российского рынка | 360°

Общество 26 октября 2022, 19:09 Американская компания Ford ушла с российского рынка Автоконцерн Ford продал долю в совместном предприятии с «Соллерсом» и ушел из России РИА "Новости"

Читать 360tv в

Американская компания Ford Motor Company покинула российский рынок. Об этом в среду сообщили на сайте автоконцерна.

Отмечается, что компания продала свои 49% в СП «Соллерс Форд» — группе «Соллерс», до этого владевшей долей в 51%.

Реклама

«Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путем продажи своей доли в 49 процентов в совместном предприятии Sollers Ford», — говорится в пресс-релизе.

Реклама

Автоконцерн уже сообщил, что акции Ford передадут по номинальной стоимости. Компания сохранит за собой возможность выкупить их в течение пяти лет, если ситуация на мировой арене не поменяется.

Группа «Соллерс» также подтвердила проведение сделки. «Соллерс Авто» — российская автомобильная компания, которая работает в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu.

В начале марта марта компания Ford объявила о приостановке деятельности в России в связи со сложившейся ситуацией в мире, сообщил RT.

В начале октября Ford объявил о готовящемся выпуске новой модели Ford GT в специальной версии LM Edition — она же станет последней. Всего компания планирует сделать 20 подобных машин. Автомобиль создадут в честь победы компании в марафоне «24 часа Ле-Мана» 2016 года.