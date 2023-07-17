Эксклюзив 17 июля 2023, 19:00 «Люди хотят домой». Более 100 машин скопились в ожидании парома в Крым в краснодарском порту Ожидающие парома в Крым водители заявили о поэтапном решении проблем в краснодарском порту РИА «Новости»

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Накопительная парковка в порту Кавказ Краснодарского края продолжила заполняться. Своей очереди на паром ожидают порядка 100 автомобилей. Об этом «360» рассказала одна из водителей. Собеседница отметила, что большая часть транспортных средств — с крымскими номерами.

«Люди хотят попасть домой. Но все проблемы решаются поэтапно. На парковке организован подвоз воды, есть стационарный душ, туалет. Также есть столовая, гостиница. Стараемся соблюдать спокойствие», — подчеркнула она.

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Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что площадки для автомобилистов, ожидающих своей очереди на паром до Крыма, обеспечили всем необходимым. Он отметил, что на каждой перехватывающей парковке дежурят врачи и волонтеры. При необходимости их число увеличат.

Накопительные парковки организовали в районе Керченской переправы после теракта Украины на Крымском мосту. Каждая из трех площадок рассчитана на 1000 автомобилей.

Движение транспорта по мосту временно остановили после атаки двух надводных дронов, которые разрушили часть дорожного полотна. Для выезда из Крыма автомобилисты могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы. Там действует упрощенный режим досмотра.