Эксклюзив 17 июля 2023, 17:52 Ситуацию на перехватывающей парковке близ порта Кавказ сняли на видео Ожидающие на перехватывающей парковке близ порта Кавказ сняли обстановку на видео

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Обстановку на одной из перехватывающих парковок недалеко от порта Кавказ сняли на видео. Запись появилась в распоряжении «360». Находящиеся на парковке люди ждут возможности воспользоваться паромной переправой. Желающим раздают воду.

В оперштабе Краснодарского края ранее уточнили, что перехватывающие парковки для легковых автомобилей на подъезде к порту Кавказ обеспечены всем необходимым.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, все площадки обеспечили горячим питанием, водой, туалетами. На каждой из них дежурят врачи и волонтеры.

«Созданы все условия для комфортного ожидания. При необходимости готовы увеличить их количество», — заверил глава Кубани в своем Telegram-канале.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин провел совещание по ситуации с Крымским мостом. Оно состоялось в Темрюкском районе края.

Кондратьев, принявший участие во встрече, уточнил, что сейчас специалисты продолжают обследование конструкций моста и в ближайшее время примут решение – возможно ли запустить автомобильное движение и в каком формате.