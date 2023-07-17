17 июля 2023, 17:52
Ситуацию на перехватывающей парковке близ порта Кавказ сняли на видео
Ожидающие на перехватывающей парковке близ порта Кавказ сняли обстановку на видео
Обстановку на одной из перехватывающих парковок недалеко от порта Кавказ сняли на видео. Запись появилась в распоряжении «360». Находящиеся на парковке люди ждут возможности воспользоваться паромной переправой. Желающим раздают воду.
В оперштабе Краснодарского края ранее уточнили, что перехватывающие парковки для легковых автомобилей на подъезде к порту Кавказ обеспечены всем необходимым.
По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, все площадки обеспечили горячим питанием, водой, туалетами. На каждой из них дежурят врачи и волонтеры.
«Созданы все условия для комфортного ожидания. При необходимости готовы увеличить их количество», — заверил глава Кубани в своем Telegram-канале.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин провел совещание по ситуации с Крымским мостом. Оно состоялось в Темрюкском районе края.
Кондратьев, принявший участие во встрече, уточнил, что сейчас специалисты продолжают обследование конструкций моста и в ближайшее время примут решение – возможно ли запустить автомобильное движение и в каком формате.
ЧП на Крымском мосту
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