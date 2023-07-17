Транспорт 17 июля 2023, 15:10 Накопительные парковки организовали в районе Крымского моста после теракта Оперштаб Краснодарского края: 3 накопительные парковки организовали возле Крымского моста РИА «Новости»

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Накопительные стоянки почти на 1000 автомобилей организовали вблизи Крымского моста и Керченской переправы после ночного теракта. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Три накопительные парковки организованы в районе Крымского моста», — указали в оперштабе.

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Две стоянки открыли в поселке Ильич и одну — в станице Старотитаровской. Площадки обеспечили всем необходимым по указанию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

На парковки уже начали направлять легковые автомобили. Людям подвозят бутилированную воду, при необходимости их обеспечат горячим питанием, сообщили в оперативном штабе. Также на площадках установили биотуалеты и организовали дежурство медиков и спасателей.

Если возникнет необходимость, на федеральной трассе в районе поселка Тамань откроют четвертую накопительную парковку, добавили в оперштабе. На этой площадке смогут разместиться еще до 1,5 тысячи машин.

Жертвами теракта на Крымском мосту, произошедшего в ночь на 17 июля, стали два человека. После атаки на объект Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В СК сообщили, что за ударом по мосту стоят украинские спецслужбы и вооруженные формирования.

После теракта Керченская паромная переправа начала принимать только грузовые автомобили. Железнодорожное сообщение с полуостровом работает в полном объеме, написали «Известия». Корреспондент издания отметил, что по железнодорожным путям идут товарные, пассажирские и пригородные поезда, а также электрички.