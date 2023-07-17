Транспорт 17 июля 2023, 16:03 Водителям упростили выезд из Крыма по новым регионам России ФСБ ввела упрощенный порядок для выезда машин из Крыма через новые регионы РИА «Новости»

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После теракта на Крымском мосту транспорт с полуострова направили в объезд по сухопутному коридору, проходящему по новым российским регионам. Благодаря упрощенной процедуре выезда пробок на этом участке нет. Об этом со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ России сообщило РИА «Новости».

По данным ведомства, пробок на выезде с полуострова в сторону Херсонской области нет. Время ожидания не превышает 15−20 минут.

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«Применяются схемы так называемого реверсивного движения: транспортные средства перенаправляются на выездное из Крыма направление в целях ускорения процедуры контроля», — заявили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что легковым автомобилям лучше всего направляться к пропускному пункту «Джанкой», а грузовикам — к пункту «Перекоп». Также действует еще один пункт пропуска — «Армянск», который стал альтернативным для всех видов транспорта.

Движение транспорта по Крымскому мосту остановилось в результате теракта со стороны Украины. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, переправу атаковали два надводных беспилотника, которые разрушили часть дорожного полотна. На месте погибла семейная пара, ее дочь доставили в больницу в состоянии средней тяжести.