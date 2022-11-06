Движение по Крымскому мосту приостановят 8 ноября из-за ремонтных работ | 360°

Транспорт 06 ноября 2022, 13:39 Движение по Крымскому мосту приостановят 8 ноября из-за ремонтных работ Минтранс России: 8 ноября приостановят движение автомобилей по Крымскому мосту РИА "Новости"

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На Крымском мосту приостановят движение автомобилей во вторник, 8 ноября, с 04:00 до 16:00 часов по Москве из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.

«Будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении.

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Водителей попросили заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

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Ранее стало известно, что движение на обеих автодорожных полосах Крымского моста восстановят 20 декабря. Одну полосу запустят 5 декабря. Уже выделили необходимые средства и заключили государственный контракт. Движение по автомобильной части Крымского моста для грузовиков откроют не ранее 1 декабря. Специалисты приступили к сборке новых пролетов моста.

ФСБ установила, что теракт на Крымском мосту организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.