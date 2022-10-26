Минтранс уточнил дату пуска грузовиков по Крымскому мосту | 360°

Общество 26 октября 2022, 14:13 Минтранс уточнил дату пуска грузовиков по Крымскому мосту Минтранс: движение грузовиков по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря РИА "Новости"

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Движение по автомобильной части Крымского моста для грузовых машин откроют не раньше 1 декабря. Об этом сообщило Министерство транспорта России в Telegram-канале.

«Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года», — сказано в сообщении.

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Ведомство уточнило три альтернативных варианта маршрутов, которыми грузовики смогут временно пользоваться до конца осени.

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Во-первых, объезд через Ростовскую область и новые субъекты России, во-вторых, Керченская паромная переправа, в-третьих, перегрузка на железнодорожный транспорт.

Министерство также сформировало списки приоритетных товаров для пропуска фур на паромы. В первую очередь перевозить станут машины со скоропортящейся продукцией, социально значимыми грузами и лекарствами.

Ведомство проинформировало о временных ограничениях грузоотправителей.

Утром 8 октября, около 06:00 по местному времени, на автомобильной части Крымского моста произошел взрыв, из-за которого частично обрушилось два пролета, напомнил RT.