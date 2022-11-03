Движение по обеим полосам Крымского моста возобновят в декабре | 360°

Власть 03 ноября 2022, 19:52 Движение по обеим полосам Крымского моста возобновят в декабре Вице-премьер Хуснуллин заявил, что автодвижение на Крымском мосту восстановят 20 декабря РИА "Новости"

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Движение на обеих полосах автодорожной части Крымского моста восстановят 20 декабря. Об этом в четверг заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщил ТАСС.

Он отметил, то на восстановление автомобильной части моста уже выделили необходимые средства. Госконтракт по ремонту уже заключен, подчеркнул Хуснуллин.

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«Запустить движение <…> планируем 5 декабря по одной полосе, с 20 декабря — полностью по другой», — сказал он на совещании у российского лидера Владимира Путина.

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По словам Хуснуллина, при необходимости часть фур может ездить по автомобильной части моста. Сейчас движение легковушек, автобусов и части грузовых машин осуществляется по левой стороне. Вице-премьер добавил, что транспорт досматривается и проводится постоянный мониторинг, который «ведут специализированные организации в круглосуточном режиме».

В Минтрансе ранее сообщали, что движение по автомобильной части Крымского моста для грузовиков откроют не ранее 1 декабря. Специалисты уже приступили к сборке новых пролетов моста.

ФСБ установила, что теракт на Крымском мосту организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.