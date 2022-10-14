ФСБ констатировала, что взрывчатку для Крымского моста оправили морем | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 15:49 Поделиться Telegram

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Viber ФСБ констатировала, что взрывчатку для Крымского моста оправили морем Президент РФ Путин заявил, что взрывчатку для Крымского моста доставили по морю РИА Новости

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Федеральная служба безопасности установила, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту доставили в Россию через море, но точный тип транспорта пока не установлен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане.

«ФСБ констатировала что, скорее всего, груз, точнее взрывчатка была отправлена морем, но точно не установлено — зерновозом или нет, неизвестно. Ответа на этот вопрос пока нет», — заявил Путин.

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По его словам, вероятным маршрутом стали гуманитарные коридоры для поставок украинского зерна.

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«Если выяснится, что гумкоридоры используются для совершения терактов, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора. Но пока таких данных у нас нет», — добавил президент.

Ранее Путин сообщил, что объявленная в России частичная мобилизация завершится в течение двух недель.

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