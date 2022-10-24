Рабочие приступили к сборке новых пролетов Крымского моста | 360°

Общество 24 октября 2022, 16:56 Рабочие приступили к сборке новых пролетов Крымского моста Вице-премьер Хуснуллин: рабочие начали сборку новых пролетов Крымского моста РИА "Новости"

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Для реконструкции Крымского моста доставили 1218 тонн металлоконструкций, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что материалы для работ предоставили в полном объеме.

По словам Хуснуллина, металлоконструкции изготовили в рекордные сроки. Он выразил за это отдельную благодарность производителям. В настоящее время рабочие на специальной площадке уже приступили к сборке новых пролетов моста.

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«Мы также увеличили количество рабочих до 450 человек, а количество задействованной на объекте техники — до 45 единиц», — уточнил вице-премьер.

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Хуснуллин отметил, что восстановление Крымского моста идет в круглосуточном режиме, сообщил RT.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября. На автомобильной части переправы подорвали грузовик. После этого два пролета частично обрушились.

ФСБ установила, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины, в преступлении принимали участие сотрудники ведомства и агентура.