Правоохранители осмотрели Audi блогера Эдварда Била, который стал участником массовой аварии на Новинском бульваре в центре Москвы. Об этом сообщил Life со ссылкой на источник.

В салоне автомобиля найдены штопор, пакет «Магазин автозапчастей», коробка с рисунком помидоров, костюм Деда Мороза, боксерская перчатка, альпинистские тросы и духовое ружье.

По данным источника, сейчас блогер находится на допросе у следователей.

Синяя Audi блогера вылетела на встречку на Новинском бульваре и врезалась в четыре легковушки днем 1 апреля. Volkswagen Polo, за рулем которого сидела женщина, превратился в металлолом. Пострадавшую увезли в больницу со множеством травм. Она находится в реанимации, ей уже провели две операции. Муж пострадавшей призвал наказать виновника ДТП.

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео с моментом массовой аварии.

Блогер уже прошел медицинское освидетельствование. «360» ведет прямую трансляцию от здания УВД по ЦАО.