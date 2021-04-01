Муж пострадавшей в аварии на Садовом кольце призвал наказать виновника ДТП

Супруг попавшей в аварию и находящийся в больнице женщины заявил, что виноватых необходимо привлечь к ответственности». Об этом он заявил журналистам на месте ДТП.

«Должны привлечь и обязаны привлечь [к ответственности]», — заявил Константин.

По данным СМИ, Мария А. сейчас находится в реанимации. Муж пока не может ничего узнать о ее состоянии.

"Я дозвонился до Склифа, сказали, что такого пациента нет. Она домой ехала. В центре живем», — сказал Константин в комментарии «360».

Серьезная авария произошла утром 1 апреля в центре Москвы напротив отеля Lotte Hotel. Там столкнулись пять машин. Мария находилась за рулем Volkswagen. Ее автомобиль пострадал больше всего.

По предварительной информации, авария произошла после того, как Аudi выскочила на встречную полосу. В столичном департаменте транспорта показали видео момента ДТП. На нем видно, что авто никто не подрезал.

СМИ написали, что две из пяти пострадавших машин принадлежат блогеру Эдварду Биллу. Его называют вероятным виновником случившегося.