Эдварда Била привезли в полицию после ДТП на Садовом кольце. Трансляция

Блогера Эдварда Била, который стал участником массовой аварии на Новинском бульваре в центре Москвы, привезли в следственный отдел полиции. «360» ведет прямую трансляцию от здания УВД по ЦАО.

1 апреля в районе 12:00 Эдвард Бил за рулем Audi стал участником аварии на Новинском бульваре. В ДТП попали пять машин. Volkswagen Polo, которым управляла женщина, превратился в металлолом. Пострадавшую увезли в больницу со множеством травм.

Эта авария уже не первая для блогера. В 2019 году он попал в аварию на Jaguar.

Источник «360» уточнил, что сам разбитый автомобиль Audi также уже бывал в аварии. В 2019 году машина сбила пешехода, кому авто на тот момент принадлежало, неизвестно.

Адвокат Александр Добровинский в разговоре с «360» согласился представлять интересы пострадавшей. Он заявил, что это «до боли знакомая ситуация», имея в виду смертельное ДТП, которое прошлым летом устроил Михаил Ефремов. Тогда Добровинский защищал близких погибшего в аварии курьера Сергея Захарова.

Муж получившей тяжелые травмы женщины сказал, что виновных в случившемся необходимо наказать.