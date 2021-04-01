«Пока очень плохо»: муж пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом женщины рассказал о ее состоянии

Пострадавшая в аварии с блогером Эдвардом Билом женщина находится в реанимации. Ей уже провели две операции. Об этом «360» рассказал ее муж Константин.

«Очень плохо. Пока очень плохо. Удар был лобовой. Был у врачей, сказали „скорее нет, чем да“. <…> Какие-то две [операции] сделали. Будет несколько операций. Сочетанная травма», — сказал собеседник «360».

Ранее мужчина заявил, что виновных в случившемся необходимо наказать.

1 апреля около полудня блогер Эдвард Билл за рулем Audi вылетел на встречку на Новинском бульваре в центре Москвы. В аварию попали пять машин. Он врезался в Volkswagen Polo, которым управляла пострадавшая. От ее автомобиля практически ничего не осталось после удара. Дептранс столицы опубликовал видео с моментом аварии.

Блогер уже прошел медицинское освидетельствование и его привезли в в следственный отдел полиции. «360» ведет прямую трансляцию от здания УВД по ЦАО.