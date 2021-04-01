Момент аварии с машиной Эдварда Била на Садовом кольце попал на видео

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео с моментом массовой аварии на Новинском бульваре в центре столицы. На кадрах видно, что виновник ДТП сам выехал на встречку, его никто не подрезал.

«Многие каналы сейчас пишут, что автомобиль, который выехал впоследствии на встречную полосу, подрезали. На видео не видно, чтобы его кто-то подрезал», — сообщило транспортное ведомство. В департаменте уточнили, что в аварию попали пять машин.

Ранее ведомство сообщило, что днем на Новинском бульваре в Москве столкнулись четыре легковушки. Сейчас движение на этом участке Садового кольца сильно затруднено. Машины едут только по одной полосе. Источник «360» сообщил, что в одной из машин зажало человека.

СМИ писали, что одна из машин принадлежит блогеру Эдварду Билу. Его менеджер Влад Кертиев подтвердил Mash, что за рулем синей «Ауди» был действительно Эдвард Бил