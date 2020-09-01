Звездный день знаний. Как российские знаменитости проводили детей в школу

1 сентября — важный день как для детей, так и для их родителей. В этом году, несмотря на пандемию, школы традиционно провели линейки. Среди сопровождающих детей родителей заметили и звезд.

В первый класс сегодня проводили своего сына Сашу телеведущая Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко.

Пойти в школу Саша, известный в народе как Гном Гномыч, мог и в прошлом году, но родители решили не прерывать график тренировок сына, пошедшего по стопам отца.

7-летний Гном Гномыч уже стал не менее знаменит, чем его звездные родители: мальчик с младенчества появляется на обложках модных журналов, он также успел сняться в клипе Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», поучаствовал в рекламном ролике за поправки к Конституции и даже получил ворох угроз.

В первый класс ведут дочь Алису Павел и Алана Мамаевы. Сын экс-фотомодели Алекс — от предыдущего брака с чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым — в этом году отправился во второй класс.

Дочь кинорежиссера, снявшего детский киножурнал «Ералаш», Бориса Грачевского Василиса в этом году отправилась во второй класс бывшего Центра образования «Тхия» (с иврита — «возрождение»), а ныне школы 1311.

Во второй и третий классы отправились дети певца Филиппа Киркорова.

Старшая дочь Алла-Виктория и младший сын Мартин-Кристин в сопровождении звездного отца и деда отправились в «обычную деревенскую школу», как рассказывал сам Киркоров. Певец неоднократно говорил о том, что гордится тем, что его дети растут «без понтов» и не являются медийными персонами, как это зачастую происходит с детьми российских знаменитостей.

Второклашкой стал и восьмилетний Арсений Аршавин — сын телеведущей Юлии Барановской и ее экс-супруга Андрея Аршавина.

Дочь разошедшейся звездной пары Яна перешла в шестой класс. При этом на линейку, судя по фотографиям, пришла только Барановская.

Когда Андрей Аршавин в 2013 году встретил свою вторую возлюбленную, журналистку Алису Казьмину, общаться с тремя детьми от первого (незарегистрированного) брака он перестал. Однако недавно, 12 июля, футболист написал у себя в Instagram, что «папа снова в деле», и выложил видео с велопрогулки со своими детьми.

Анфиса Чехова в 2020 году повела в третий класс своего сына Соломона, хотя в прошлом году он только поступил в школу.

Актриса объяснила, что в их школе начальная ступень образования состоит только из трех классов. За первый год обучения дети получают массив знаний, распределенный в обычных школах на два года.

В третий класс отправилась и старшая дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариела.

До этого идеальные на первый взгляд супруги, живущие жизнью мечты, были готовы развестись, несмотря на четверых детей. Самойлова жаловалась на то, что Джиган постоянно изменяет ей. Однако позже супруги помирились и сейчас продолжают жить вместе.

Телеведущая и актриса Яна Чурикова отвела дочь Таисию в пятый класс.

Из всех звездных семей эта, кажется, единственная решила все же воспользоваться масками, которые в этом году стали обязательным условием того, чтобы родители смогли проводить детей в школу.