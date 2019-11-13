Плющенко и Рудковская написали заявление из-за угроз сыну

Известный фигурист Евгений Плющенко вместе с супругой Яной Рудковской опасаются за жизнь шестилетнего сына. Пара обратилась за помощью к сотрудникам полиции после угроз. Об этом «360» рассказал сам спортсмен.

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«Да, это правда. Мы подали заявление в правоохранительные органы. Есть службы, которые этим занимаются, поэтому мы доверились профессионалам», — сообщил Плющенко, но не стал вдаваться в подробности.

Как писал РЕН ТВ, речь идет об угрозах, которые уже давно приходят маленькому Саше от неизвестной женщины. Она угрожала в соцсетях убийством и писала проклятия.

Теперь этой историей занимаются правоохранители, которые начали проверку. Также родители наняли адвоката.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали родителями Саши 6 января 2013 года. Мальчику уже шесть лет, и он ведет активную жизнь в соцсетях под ником Гном Гномыч. Юный спортсмен публикует множество фотографий и видео с тренировок. Только на страницу в Instagram Саши подписаны более 340 тысяч человек.