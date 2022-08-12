Зоне евро грозит развал. Страны ЕС взяли курс на самоидентичность

Единство Европы может рухнуть. Президент Финляндии Саули Ниинисте обвинил в этом кризис, который возник в ЕС из-за антироссийских санкций. Не исключено, что страны в итоге вернутся к собственным валютам, а зона евро окончательно развалится.

Лучше уже не будет

Надвигающийся энергетический кризис поставил единство Европы под угрозу. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил об этом в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus. Политик подчеркнул, что обеспокоен дальнейшей эскалацией конфликта на Украине. Ситуация, допустил он, приведет к серьезным трудностям в энергетическом секторе как Финляндии, так и других государств ЕС.

«Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен. Это может повлиять и на единство Европы», — подчеркнул Ниинисте.

Он уверен, что на сегодня одним из наиболее важных вопросов стало обретение европейскими странами самодостаточности. Причем тенденция касается как сферы безопасности, так и продовольствия.

Возврат к собственным валютам

Ниинисте намекнул на необходимость стабилизировать экономическую ситуацию, пояснил «360» экономист Александр Разуваев. По его словам, иначе может начаться возврат европейских стран к национальной валюте.

Испания — к песете, Италия — к лире, Франция — к франку и так далее. И зона евро может вообще в итоге дать дуба. Это вполне возможно. И это будет, конечно, крах единой Европы. Если хотите этого избежать, отмените антироссийские санкции, запустите „Северный поток — 2“ и попросите у нас прощения Александр Разуваев экономист.

Однако нынешнее правительство ЕС на это не пойдет, выразил уверенность Разуваев. Положение дел может измениться ближе к зиме. Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев предположил, что Европа никогда не решится самостоятельно прекратить ограничения против РФ.

«Их принуждают к этому из-за границы, потому что США очень заинтересованы в разрушении европейской экономики для того, чтобы сохранить свою собственную», — заметил он.

Последняя надежда Европы

Финляндии, уверен Корнеев, нужно было думать, прежде чем рушить отношения с Россией заявлениями о планах вступить в НАТО. И сейчас Ниинисте, с одной стороны, намекает о необходимости действий в пользу экономики Европы, с другой же — продолжает политику по вступлению в военный блок.

«Поведение европейских политиков — кто в лес, кто по дрова. Но любая попытка сделать шаг в сторону (от курса Запада — прим. ред.) или подпрыгнуть на месте резко пресекается Госдепартаментом США. И всех возвращают в строй. Хотя все понимают, что процветание Европы основано на дешевых энергоносителях и сырье из России. Но теперь это запрещено», — отметил экономист.

По его словам, европейские лидеры будут до последнего надеяться, что Россия каким-то образом запустит «Северный поток». Ведь, несмотря на свои заявления, главы государств ЕС прекрасно понимают, что не переживут зиму без РФ.

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