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    12 августа 2022, 23:30

    Зоне евро грозит развал. Страны ЕС взяли курс на самоидентичность

    Экономист Разуваев: в Европе может начаться возврат стран к национальной валюте

    Андрей Васильев, Ксения Дагаева

    Единство Европы может рухнуть. Президент Финляндии Саули Ниинисте обвинил в этом кризис, который возник в ЕС из-за антироссийских санкций. Не исключено, что страны в итоге вернутся к собственным валютам, а зона евро окончательно развалится.

    Зоне евро грозит развал. Страны ЕС взяли курс на самоидентичность

    Лучше уже не будет

    Надвигающийся энергетический кризис поставил единство Европы под угрозу. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил об этом в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus. Политик подчеркнул, что обеспокоен дальнейшей эскалацией конфликта на Украине. Ситуация, допустил он, приведет к серьезным трудностям в энергетическом секторе как Финляндии, так и других государств ЕС.

    «Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен. Это может повлиять и на единство Европы», — подчеркнул Ниинисте.

    Он уверен, что на сегодня одним из наиболее важных вопросов стало обретение европейскими странами самодостаточности. Причем тенденция касается как сферы безопасности, так и продовольствия.

    Возврат к собственным валютам

    Ниинисте намекнул на необходимость стабилизировать экономическую ситуацию, пояснил «360» экономист Александр Разуваев. По его словам, иначе может начаться возврат европейских стран к национальной валюте.

    Испания — к песете, Италия — к лире, Франция — к франку и так далее. И зона евро может вообще в итоге дать дуба. Это вполне возможно. И это будет, конечно, крах единой Европы. Если хотите этого избежать, отмените антироссийские санкции, запустите „Северный поток — 2“ и попросите у нас прощения

    Александр Разуваев

    экономист.

    Однако нынешнее правительство ЕС на это не пойдет, выразил уверенность Разуваев. Положение дел может измениться ближе к зиме. Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев предположил, что Европа никогда не решится самостоятельно прекратить ограничения против РФ.

    «Их принуждают к этому из-за границы, потому что США очень заинтересованы в разрушении европейской экономики для того, чтобы сохранить свою собственную», — заметил он.

    Последняя надежда Европы

    Финляндии, уверен Корнеев, нужно было думать, прежде чем рушить отношения с Россией заявлениями о планах вступить в НАТО. И сейчас Ниинисте, с одной стороны, намекает о необходимости действий в пользу экономики Европы, с другой же — продолжает политику по вступлению в военный блок.

    «Поведение европейских политиков — кто в лес, кто по дрова. Но любая попытка сделать шаг в сторону (от курса Запада — прим. ред.) или подпрыгнуть на месте резко пресекается Госдепартаментом США. И всех возвращают в строй. Хотя все понимают, что процветание Европы основано на дешевых энергоносителях и сырье из России. Но теперь это запрещено», — отметил экономист.

    По его словам, европейские лидеры будут до последнего надеяться, что Россия каким-то образом запустит «Северный поток». Ведь, несмотря на свои заявления, главы государств ЕС прекрасно понимают, что не переживут зиму без РФ.

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