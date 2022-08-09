Байден призвал как можно скорее одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден призвал американских союзников по НАТО поторопиться с одобрением вступления Финляндии и Швеции в альянс. После этого призыва он подписал протоколы о ратификации в Штатах договоренностей о приеме этих стран, сообщил ТАСС.

«Через несколько минут я подпишу <…> документы о ратификации. США станут 23-й страной НАТО, одобрившей членство Финляндии и Швеции [в альянсе] <…>. Я призываю оставшихся союзников [по НАТО] как можно скорее завершить процесс ратификации», — заявил президент США.

Весной стало известно о намерении властей Швеции и Финляндии вступить в Североатлантический альянс. Против возможного членства двух стран выступила Турция. Власти республики не поддержат вступление скандинавских государств в военный блок до тех пор, пока они не выполнят поставленные условия, заявил турецкий министр юстиции Бекир Боздаг.