Европа еще может избежать проблем на фоне эмбарго на поставки российской нефти, заявил сенатор Алексей Пушков. Таким образом он отреагировал на статью Bloomberg о победе РФ в противостоянии на нефтяном рынке, сообщило РИА «Новости».

Текущий энергетический кризис снова доказал, что странам ЕС придется тяжело без нефти из России.

«Иными словами, эмбарго на морские перевозки российской нефти, которое ЕС вводит с 2023 года, накажет куда больше самих европейцев, чем Россию», — заметил сенатор.

При этом у Брюсселя есть время отказаться от эмбарго. Происходящее противоречит главному принципу — санкции должны сильно ударить по России, а не по Европе. Однако сейчас все происходит наоборот, подытожил парламентарий.

Западные страны после начала спецоперации ВС РФ ввели новые антироссийские санкции. Однако это привело к росту инфляции и повышению цен на газ и нефть. Политика «сдерживания» Москвы не дала результата. Эта ситуация может лишить европейских лидеров своих кресел.