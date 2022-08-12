Финляндия призвала остановить строительство ВСМ в сторону России

Министр внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари призвал правительство остановить строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на российском направлении из-за спецоперации ВС РФ на Украине. Его слова передал финский телеканал YLE.

«Совершенно очевидно, что проект Itärata и деятельность его проектной компании должны быть приостановлены», — заявил Скиннари.

Проект Itärata предполагает строительство ВСМ между Хельсинки и Коуволой с последующим продлением до российской границы. Там возможно создание магистрали до Петербурга и Москвы. По мнению министра, средства для Itärata можно перенаправить на строительно железной дороги на других направлениях.

До этого премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о необходимости ограничить выдачу виз туристам из России. По ее мнению, россияне используют страну как «перевалочный пункт» на пути в другие европейские государства. Эстония, Латвия и Литва уже не выдают визы для граждан РФ.