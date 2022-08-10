Страны НАТО призвали скорее принять Швецию и Финляндию в Альянс

Министр обороны США Ллойд Остин обратился к странам — участницам НАТО. Он призвал их ускорить процесс ратификации вступления в Альянс Швеции и Финляндии.

С таким заявлением глава американского Минобороны выступил на пресс-конференции после переговоров с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом, сообщил ТАСС.

«Я очень жду возможности работать со Швецией и Финляндией как с членами наиболее могущественного оборонного альянса в истории», — объяснил просьбу Остин. Трансляцию выступления провели на сайте Пентагона. Присоединение этих стран еще не ратифицировали власти Чехии, Греции, Венгрии, Португалии, Испании, Словакии и Турции.

С аналогичной просьбой накануне выступил президент США Джо Байден. Он подписал документы о ратификации приема скандинавских стран в НАТО и призвал американских союзников сделать то же самое.