128 дней спустя. «Золотая судья» Елена Хахалева потеряла последние полномочия
Днем 13 июля стало известно, что судью Краснодарского краевого суда досрочно лишили полномочий. Причиной такого решения стали прогулы работы, которые продолжались с 2017 года.
«Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела обращение Совета судей и привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Хахалеву. Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи», — сообщили ТАСС в коллегии.
Проверка подтвердила, что судьи в общей сложности за несколько лет не было на рабочем месте 128 дней — это больше четырех месяцев. Например, в 2017-м она не рассмотрела ни одного дела, а в 2018 году уделила внимание только пяти делам.
В итоге ВККС лишила Хахалеву первого квалификационного класса. При этом во внимание не брали заявления судьи о травле и состоянии здоровья. Хахалева несколько раз пропускала заседания коллегии из-за проблем с самочувствием.
Ее уже лишили должности председателя коллегии. Это произошло осенью 2018-го, а спустя год Хахалеву отстранили от судебных процессов.
Свадьба и обвинения в отсутствии диплома
Громкую известность «золотой судье» принес адвокат Сергей Жорин. Еще в 2017 году он опубликовал в Instagram видео со свадьбы дочери Хахалевой. На кадры попала сама судья и популярный певец Николай Басков. Кроме артиста на свадьбе были Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие именитые гости, чье присутствие на корпоративах стоит не один миллион.
«Эта свадьба за два миллиона долларов потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок вам в лицо! Нет. Всем нам. <…> Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц по восемь часов каждый день», — эмоционально описывал происходящее на видео адвокат.
Тогда СМИ сообщали, что свадьба обошлась семье Хахалевой и ее сватам в сумму более 120 миллионов рублей. Подарок для дочери судья тоже выбрала не из дешевых — роскошный автомобиль Bentley.
Вся история сразу разошлась в прессе. Но специальная комиссия совета судей Краснодарского края подтвердила, что мероприятие обошлось в пять миллионов рублей. А сама Хахалева заверила: свадьбу оплатил ее бывший муж. Более того, артисты были приглашены в качестве гостей, поэтому денег не брали.
Никакие объяснения не смогли погасить возрастающий интерес. Хахалеву стали называть «золотой судьей» и начали под нее копать. Генпрокуратуру и Следственный комитет попросили проверить, есть ли у судьи высшее образование.
Информация после этого начала появляться разная. Кто-то писал, что диплом у судьи был поддельным. А сама Хахалева говорила, что обвинения в отсутствии юридического образования попахивают заказом. В итоге совет судей края и Следственный комитет не нашли доказательств того, что документ судьи ненастоящий. Как рассказал ректор сухумского филиала Тбилисского университета Зураб Хонелидзе, Хахалева окончила вуз в 1991 году по специальности «Правовед».
Жалоба Путину на травлю
Скандальная история «золотой судьи» продолжается до сих пор. В начале марта Хахалева написала открытое письмо президенту Владимиру Путину с жалобой на травлю в прессе.
«Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена Вами в 2000 году», — написала она.
Она отметила, что из-за неугодных решений на судей может обрушиться мощная информационная атака. При этом каналы в Telegram или сайты сложно привлечь к ответственности. По ее словам, авторы статей работают вне правового поля, а заказчики этим только пользуются. Все это приводит к тому, что человек сталкивается с большим числом проверок. «Золотая судья» заявила, что с ней произошла именно такая ситуация.
Хахалева отметила, что в 2017-м Краснодарский краевой суд принял два судебных акта, но крупной бизнес-структуре это не понравилось. Обжалование дошло до Верховного суда, но документы остались без изменений. Затем якобы началась кампания с целью отставки судьи. Хахалева напомнила о громких историях со свадьбой своей дочери и наличием образования.
«Отбиваясь от фейкового информационного потока в течение трех лет, я лишь заработала репутацию скандально известной судьи. <…> Прошу дать поручение объективно разобраться в моей неординарной ситуации, вызывающей неподдельный интерес у российского судейского сообщества», — обратилась Хахалева к президенту.
Заражение коронавирусом
Несмотря на жалобы президенту, судью все же ждали заседания ВККС, где должны были решить вопрос с дисциплинарной ответственностью. Заседания начались в июне, но самой судьи на них не было из-за проблем со здоровьем.
Ее представитель Людмила Александрова говорила, что Хахалева перенесла коронавирусную инфекцию, которая вызвала тяжелые последствия. Кроме того, у «золотой судьи» было нервное потрясение, что тоже сказалось на здоровье.
«В связи с тем, что у нее обострилось заболевание в виде последствий COVID-19, и невозможностью госпитализироваться в лечебное учреждение Москвы, врачом рекомендована госпитализация в лечебное учреждение Московской области», — сообщала Александрова.
Она попросила перенести заседание ВККС из-за госпитализации судьи. При этом Александрова выступила категорически против того, чтобы на заседании были представители СМИ. Александрова подчеркнула, что войну против судьи ведут крупные бизнес-структуры, поэтому она боится за свою безопасность. Заседание отложили до 13 июля, но в назначенный день Хахалеву досрочно лишили полномочий.