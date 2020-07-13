128 дней спустя. «Золотая судья» Елена Хахалева потеряла последние полномочия

Скандальная история судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой началась с дорогущей свадьбы ее дочери. После торжества женщину стали называть «золотой судьей», а затем возникли всевозможные расследования. Теперь судью лишили полномочий за прогул 128 рабочих дней. Что еще связано с именем Хахалевой, вспоминает «360».

Днем 13 июля стало известно, что судью Краснодарского краевого суда досрочно лишили полномочий. Причиной такого решения стали прогулы работы, которые продолжались с 2017 года.

«Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела обращение Совета судей и привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Хахалеву. Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи», — сообщили ТАСС в коллегии.

Проверка подтвердила, что судьи в общей сложности за несколько лет не было на рабочем месте 128 дней — это больше четырех месяцев. Например, в 2017-м она не рассмотрела ни одного дела, а в 2018 году уделила внимание только пяти делам.

В итоге ВККС лишила Хахалеву первого квалификационного класса. При этом во внимание не брали заявления судьи о травле и состоянии здоровья. Хахалева несколько раз пропускала заседания коллегии из-за проблем с самочувствием.

Ее уже лишили должности председателя коллегии. Это произошло осенью 2018-го, а спустя год Хахалеву отстранили от судебных процессов.

Свадьба и обвинения в отсутствии диплома

Громкую известность «золотой судье» принес адвокат Сергей Жорин. Еще в 2017 году он опубликовал в Instagram видео со свадьбы дочери Хахалевой. На кадры попала сама судья и популярный певец Николай Басков. Кроме артиста на свадьбе были Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие именитые гости, чье присутствие на корпоративах стоит не один миллион.

«Эта свадьба за два миллиона долларов потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок вам в лицо! Нет. Всем нам. <…> Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц по восемь часов каждый день», — эмоционально описывал происходящее на видео адвокат.

Тогда СМИ сообщали, что свадьба обошлась семье Хахалевой и ее сватам в сумму более 120 миллионов рублей. Подарок для дочери судья тоже выбрала не из дешевых — роскошный автомобиль Bentley.

Вся история сразу разошлась в прессе. Но специальная комиссия совета судей Краснодарского края подтвердила, что мероприятие обошлось в пять миллионов рублей. А сама Хахалева заверила: свадьбу оплатил ее бывший муж. Более того, артисты были приглашены в качестве гостей, поэтому денег не брали.

Никакие объяснения не смогли погасить возрастающий интерес. Хахалеву стали называть «золотой судьей» и начали под нее копать. Генпрокуратуру и Следственный комитет попросили проверить, есть ли у судьи высшее образование.

Информация после этого начала появляться разная. Кто-то писал, что диплом у судьи был поддельным. А сама Хахалева говорила, что обвинения в отсутствии юридического образования попахивают заказом. В итоге совет судей края и Следственный комитет не нашли доказательств того, что документ судьи ненастоящий. Как рассказал ректор сухумского филиала Тбилисского университета Зураб Хонелидзе, Хахалева окончила вуз в 1991 году по специальности «Правовед».

Жалоба Путину на травлю

Скандальная история «золотой судьи» продолжается до сих пор. В начале марта Хахалева написала открытое письмо президенту Владимиру Путину с жалобой на травлю в прессе.

«Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена Вами в 2000 году», — написала она.

Она отметила, что из-за неугодных решений на судей может обрушиться мощная информационная атака. При этом каналы в Telegram или сайты сложно привлечь к ответственности. По ее словам, авторы статей работают вне правового поля, а заказчики этим только пользуются. Все это приводит к тому, что человек сталкивается с большим числом проверок. «Золотая судья» заявила, что с ней произошла именно такая ситуация.

Хахалева отметила, что в 2017-м Краснодарский краевой суд принял два судебных акта, но крупной бизнес-структуре это не понравилось. Обжалование дошло до Верховного суда, но документы остались без изменений. Затем якобы началась кампания с целью отставки судьи. Хахалева напомнила о громких историях со свадьбой своей дочери и наличием образования.

«Отбиваясь от фейкового информационного потока в течение трех лет, я лишь заработала репутацию скандально известной судьи. <…> Прошу дать поручение объективно разобраться в моей неординарной ситуации, вызывающей неподдельный интерес у российского судейского сообщества», — обратилась Хахалева к президенту.

Заражение коронавирусом

Несмотря на жалобы президенту, судью все же ждали заседания ВККС, где должны были решить вопрос с дисциплинарной ответственностью. Заседания начались в июне, но самой судьи на них не было из-за проблем со здоровьем.

Ее представитель Людмила Александрова говорила, что Хахалева перенесла коронавирусную инфекцию, которая вызвала тяжелые последствия. Кроме того, у «золотой судьи» было нервное потрясение, что тоже сказалось на здоровье.

«В связи с тем, что у нее обострилось заболевание в виде последствий COVID-19, и невозможностью госпитализироваться в лечебное учреждение Москвы, врачом рекомендована госпитализация в лечебное учреждение Московской области», — сообщала Александрова.

Она попросила перенести заседание ВККС из-за госпитализации судьи. При этом Александрова выступила категорически против того, чтобы на заседании были представители СМИ. Александрова подчеркнула, что войну против судьи ведут крупные бизнес-структуры, поэтому она боится за свою безопасность. Заседание отложили до 13 июля, но в назначенный день Хахалеву досрочно лишили полномочий.